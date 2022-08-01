Три ДТП на угнанных авто: погоню полиции за "скорой" сняли на видео в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Минувшей ночью алматинцы сняли на видео погоню полицейских за машиной скорой помощи. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, автомобиль медиков был угнан. Подозреваемого уже задержали.

Видеоролик, на котором запечатлено, как полицейский автомобиль гонится за машиной скорой помощи, опубликовал Instagram-паблик kris.p.almata.

По словам автора ролика, кадры были сделаны в районе автовокзала "Саяхат".

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что вчера, 31 июля, в 21:45 в полицию поступило сообщение об угоне авто BMW с территории ЖК, расположенного по Кульджинскому тракту. Выезжая со двора, угонщик допустил столкновение с автомобилем Audi и скрылся.

"Спустя несколько минут злоумышленник на угнанном авто в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Toyota. С места этой аварии угонщик скрылся в пешем порядке", – говорится в сообщении полиции.

На этом мужчина не остановился. По данным правоохранителей, через несколько минут он силой отобрал у 28-летней девушки ее автомобиль "Nissan", но далеко уехать на нем не смог: на трассе мужчина допустил опрокидывание авто.

"Очевидцы вызвали на место ДТП скорую помощь. И тут у фигуранта возник умысел угона машины. На Jac Sunray, принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану "Перехват", – добавили в полиции.

Отмечается, что подозреваемый – мужчина 1994 года рождения. Медосвидетельствование установило, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас подозреваемый под стражей.

"По фактам неправомерного завладения чужими транспортными средствами в отделе полиции при УП Медеуского района, а также в Енбекшиказахском РУП зарегистрированы три уголовных дела.

Кроме того, начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП. Обстоятельства устанавливаются", – заключили в полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981093-tri-dtp-na-ugnannyh-avto-pogonyu-politsii-za-skoroy-snyali-na-video-v-almaty/