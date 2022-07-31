Больше 220 свертков мефедрона изъяли у иностранцев в Актау

Изъятые наркотики. Фото: ДП Мангистауской области

Более 220 свертков мефедрона, а также другие наркотики изъяли в Актау у граждан Узбекистана, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в полиции, сотрудниками управления по противодействию наркопреступлениям задержана группа граждан Республики Узбекистан в момент осуществления закладок наркотических средств на территории города.

221 сверток с наркотическим средством "мефедрон", общим весом 740 граммов нашли в ходе обыска.

Кроме того, при обыске по месту работы одного из задержанного обнаружен и изъят мефедрон, общим весом 200 граммов, и 20 штук наркотика "марка", весом около 10 граммов.

Как предполагают сотрудники полиции, данная группа лиц в целях сбыта осуществляла заготовки крупных партий наркотиков для закладки на территории города Актау и получала денежные средства от продажи на электронные кошельки.

По факту начато досудебное расследование, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как отметили в ДП, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981054-bolshe-220-svertkov-mefedrona-izyali-u-inostrantsev-v-aktau/