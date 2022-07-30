Дочь бизнесмена похитили в Таразе, чтобы требовать за нее выкуп

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В Таразе похитили дочь известного бизнесмена: злоумышленники хотели получить за нее 100 млн тенге. На данный момент шестеро преступников осуждены. По данным прокуратуры, таких преступлений в области не было на протяжении 10 лет.

Дочь предпринимателя похитили среди белого дня в Таразе, передает телеканал "Хабар 24". Преступники хотели получить за нее крупный выкуп – 100 млн тенге.

Отмечается, что девушку силой затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По пути она попыталась сопротивляться, но ее избили и связали. В заточении девушка провела три дня, после чего ее отпустили.

"Когда меня занесли в дом, мне сразу же надели наручники и скотчем обмотали ноги. Первые два дня меня в одном доме держали, потом, зачем-то, я не знаю, вечером привезли во второй дом, держали в другом доме, арендованном, насколько я потом поняла. Все три дня, вот, в шапке, скотчем намотанным, ноги скотчем замотаны, и в наручниках.

Спросила, что происходит, почему я здесь нахожусь. Мне они рассказали свою версию, что якобы я барыга, что приехали из Алматы меня поймать, а то меня здесь крышуют", – рассказала пострадавшая.

По факту похищения полицейские возбудили уголовное дело. Преступников уже поймали и осудили. Шесть человек приговорили к тюремным срокам от 5 до 13 лет.

"В Жамбылской области на протяжении 10 лет не было таких преступлений. Органами полиции оперативно было раскрыто данное преступление. Все фигуранты изобличены и задержаны. Прокуратурой области обеспечен надзор за ходом расследования уголовного дела.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, так как обжалован осужденными в апелляционном порядке", – отметил прокурор Управления уголовного преследования прокуратуры Жамбылской области Сайын Сагындык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980967-doch-biznesmena-pohitili-v-taraze-chtoby-trebovat-za-nee-vykup/