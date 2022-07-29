15 лет тюрьмы получил отец за убийство шестилетнего сына в Туркестанской области

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В Туркестанской области завершился судебный процесс по шокирующему делу об убийстве ребенка. На скамье подсудимых оказался его родной отец, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что преступление произошло весной текущего года. В суде установили, что отец взял мальчика с собой в лес у дома, чтобы собирать дрова.

Далее, когда они остались одни, 48-летний мужчина сначала ударил ребенка в висок, а затем начал бить топором по шее, пока не отрубил голову.

Свой поступок он объяснил тем, что семья испытывала финансовые трудности, на иждивении подсудимого остались еще четверо старших детей.

Подчеркивается, что все они знали о страшных планах отца. Более того, супруга осужденного просила у суда простить супруга, так как именно он содержал большую семью.

"Вина подсудимого нашла свое подтверждение заключениями судебной экспертизы, где подтвержден злой умысел, а также вменяемость подсудимого.

Ранее подсудимый не судим. Искреннее раскаяние отнесено к смягчающим обстоятельствам, отягчающих обстоятельств не установлено", - рассказал судья Асет Серикбаев.

В итоге мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980950-15-let-tyurmy-poluchil-otets-za-ubiystvo-shestiletnego-syna-v-turkestanskoy-oblasti/