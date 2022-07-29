Житель Усть-Каменогорска "заработал" миллионы на доверчивых девушках

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Усть-Каменогорска "заработал" на доверчивых девушках более 3 млн тенге. Пятеро потерпевших обратились с заявлениями в полицию и заявили, что стали жертвами мошенничества. Подозреваемого задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ДП ВКО, передает корреспондент NUR.KZ.

"Общей бедой потерпевших стал 23-летний житель города, который под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие телефоны и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила около 3,4 млн тенге", - рассказали в региональном департаменте полиции.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном.

Выяснилось, что молодой человек по наработанной схеме обещал своим знакомым финансовую помощь при оформлении кредита в микрофинансовой организации. Однако, воспользовавшись доверчивостью девушек, взял на них товарный кредит.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980893-zhitel-ust-kamenogorska-zarabotal-milliony-na-doverchivyh-devushkah/