340 килограммов конопли изъяли у жителя Туркестанской области

Фото с места событий: Polisia.kz

Стражи порядка Туркестанской области изъяли у местного жителя 340 кг конопли и 1 кг кокнара, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Крупный посев наркосодержащих растений выявили сотрудники Байдибекского районного отдела полиции: в отдел полиции поступила информация о том, что один из местных жителей выращивает у себя дома запрещенные растения в крупном размере.

В итоге подозреваемого задержали.

Оперативники обнаружили во дворе его дома 300 кустов наркосодержащего растения, запрещенного к культивированию. Также изъяты 180 кустов, похожих на кокнар.

Фото с места событий: Polisia.kz

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, кустами наркосодержащего растения оказались конопля общим весом 340 кг и кокнар весом около 1 кг.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

Подозреваемый был арестован. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980886-340-kilogrammov-konopli-izyali-u-zhitelya-turkestanskoy-oblasti/