Суд в Киеве изменил приговор российскому военному Шишимарину

Вадим Шишимарин. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Апелляционный суд в Киеве заменил пленному российскому военному Вадиму Шишимарину пожизненный срок на 15 лет тюремного заключения, пишет украинский медиа-проект "Грати" в Telegram.

"Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы", - гласит сообщение.

Ранее российского военнопленного Шишимарина, которого обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области, Соломенский суд Киева приговорил к пожизненному заключению. 21-летний сержант стал первым российским военным, представшим перед судом в Украине после начала войны.

Шишимарина судили по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Он обвинялся в убийстве 62-летнего гражданского Александра Шелипова. На первом же слушании Шишимарин признал свою вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980884-sud-v-kieve-izmenil-prigovor-rossiyskomu-voennomu-shishimarinu/