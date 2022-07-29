КНБ провел спецоперацию в Нур-Султане (фото)

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Сотрудники столичного департамента КНБ задержали астанчанина, у которого нашли синтетические наркотики в особо крупных объемах. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

Как сообщили в КНБ, в ходе проведенной спецоперации 26 июля был задержан мужчина. Его подозревают в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах.

Указывается, что сотрудники комитета изъяли из незаконного оборота 1,5 кг мефедрона, 1,4 кг альфа-PVP и 659 таблеток МДМА (также известно как "экстази").

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Следователи выяснили, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в Интернете.

По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Отмечается, что Комитет нацбезопасности продолжает работу по противодействию незаконному распространению наркотиков и психотропных веществ.

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Наркотики. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980832-knb-provel-spetsoperatsiyu-v-nur-sultane-foto/