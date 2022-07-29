КНБ провел спецоперацию в Нур-Султане (фото)
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Сотрудники столичного департамента КНБ задержали астанчанина, у которого нашли синтетические наркотики в особо крупных объемах. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета нацбезопасности.
Как сообщили в КНБ, в ходе проведенной спецоперации 26 июля был задержан мужчина. Его подозревают в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах.
Указывается, что сотрудники комитета изъяли из незаконного оборота 1,5 кг мефедрона, 1,4 кг альфа-PVP и 659 таблеток МДМА (также известно как "экстази").
Следователи выяснили, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в Интернете.
По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").
Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Отмечается, что Комитет нацбезопасности продолжает работу по противодействию незаконному распространению наркотиков и психотропных веществ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980832-knb-provel-spetsoperatsiyu-v-nur-sultane-foto/