Проезжавший мимо водитель спас девушку от насильников в Алматы (видео)

Кадр из видео с регистратора: t.me/kozachkow

В социальных сетях появилась запись, сделанная на видеорегистратор автомобиля в Алматы, – девушка выбежала на дорогу и попросила помощи у проезжавшего в этот момент водителя. Она сообщила, что ее пытались изнасиловать. Полиция начала расследование, передает корреспондент NUR.KZ.

Указанная запись с видеорегистратора стала распространяться в соцсетях и мессенджерах. В том числе, кадры были опубликованы в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. На кадрах видно, как девушка бежит к автомобилю и просит водителя о помощи.

Журналист сообщил, что видео ему прислал мужчина, который рассказал, как ночью 28 июля ехал по делам, когда на дорогу выбежала девушка, попросившая о помощи.

За девушкой выбежал молодой мужчина, но водитель уже посадил ее в машину и увез. Девушка утверждала, что ее обманом вывезли в этот район двое парней и пытались изнасиловать, но она сумела вырваться.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы за комментарием.

Как рассказали в ДП Алматы, полицией зарегистрирован факт покушения на изнасилование гражданки Б. 2000 года рождения. Случай расследуется сотрудниками Управления полиции Жетысуского района.

"Потерпевшая подозревает одного из своих знакомых, с которыми незадолго до случившегося распивала спиртные напитки.

Обстоятельства устанавливаются", – отметили в пресс-службе ведомства.

Для выяснения обстоятельств данного дела была создана следственно-оперативная группа.

"Ход расследования взят на контроль руководством ДП города Алматы", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980831-proezzhavshiy-mimo-voditel-spas-devushku-ot-nasilnikov-v-almaty-video/