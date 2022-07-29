Об изнасиловании 11-летнего ребенка сообщили в Алматы

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Алматинский врач сообщила о том, что во время приема выявила у 11-летнего мальчика признаки изнасилования. Об этом на своей .

По словам Дины Смаиловой (Тансари), пострадавший ребенок пришел на прием к врачу с родственницей, у него были жалобы на боль.

"Врач посмотрела и поняла, что его неоднократно насиловали. Ребенку необходимо хирургическое вмешательство", - утверждает Смаилова.

Как рассказала Смаилова, врач, осмотревшая ребенка, написала рапорт главному врачу и сообщила о преступлении.

Вся информация была направлена начальнику алматинской полиции Арыстангани Заппарову, а также в городскую прокуратуру.

Смаилова добавила, что по данному факту уже выехала опергруппа, началось разбирательство.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы за комментарием по делу.

В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 121 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего").

"В ходе следствия будут проведены необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства дела. Будет дана принципиальная оценка и, в случае подтверждения факта, приняты меры в соответствии с законодательством РК", - подчеркнули в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980822-ob-iznasilovanii-11-letnego-rebenka-soobschili-v-almaty/