"Хотел покатать свою девушку": план "Перехват" объявили в Кокшетау после угона авто

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Ночью 27 июля у жителя Кокшетау со двора частного дома угнали автомобиль. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Он пояснил, что просто хотел покатать свою девушку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 27 июля около 02.13 часов ночи в УП Кокшетау поступило сообщение от местного жителя. Он пояснил, что буквально 10 минут назад неизвестные угнали его автомобиль "ВАЗ-2115", стоявший во дворе его частного дома по улице Вавилова.

Правоохранители объявили план "Перехват", а ориентировка с приметами машины была передана всем нарядам патрульной полиции.

При проведении розыскных мероприятий на окраине города стражи порядка обнаружили легковушку и здесь же задержали 19-летнего подозреваемого.

Полицейские уточняют, что угнанный автомобиль нашли возле леса, с него были сняты государственные номера и установлены подложные.

По словам задержанного, машину он угнал, чтобы покатать свою девушку, но по пути она заглохла. При наружном осмотре у молодого человека обнаружили проволоку и отвертку, которой он, предположительно, вскрыл салон авто.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.200 ч.1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980785-hotel-pokatat-svoyu-devushku-plan-perehvat-obyavili-v-kokshetau-posle-ugona-avto/