Кыргызстанская полиция вернула 278 смартфонов, похищенных в Алматы (видео)

Смартфоны. Кадр из видео: instagram.com/guvd_bishkek

Кыргызстанские полицейские раскрыли деятельность ОПГ, которая занималась кражами и сбытом краденой техники на территории Бишкека и Алматы. Об этом сообщается на официальной странице ГУВД города Бишкека в Instagram.

Как рассказали в полиции Бишкека, оперативники вышли на след предполагаемых членов ОПГ, которые, по текущей версии, организовали международный канал сбыта краденых смартфонов, планшетов и ноутбуков за рубеж.

Всего было задержано 11 человек, всех поместили в ИВС. Вскоре после этого шестерых перевели в СИЗО, тогда как остальные отправились под домашний арест.

По местам жительства подозреваемых провели обыски, обнаружено и изъято более 1700 смартфонов, 7 ноутбуков и 5 планшетов.

Уголовные дела расследуются по статьям 222 ("Легализация (отмывание) преступных доходов"), 261 ("Создание организованной группы или участие в ней") и 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

По мнению правоохранителей, члены ОПГ специализировались на изменении персональных данных, серийных номеров и IMEI-кодов смартфонов, а также на разблокировке Mi Cloud, iCloud и Google Account.

Вместе с тем бишкекские полицейские провели совместную работу с коллегами из ДП города Алматы, в результате которой казахстанские стражи порядка задержали еще двоих подозреваемых.

У них были обнаружены и изъяты смартфоны, украденные в Кыргызстане. Позже 46 гаджетов передали в ГУВД города Бишкека.

Также, на основании Кишиневской Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", сотрудникам алматинской полиции из Кыргызстана передали 278 смартфонов, которые ранее были украдены на территории Алматы.

Отмечается, что часть телефонов уже вернули настоящим владельцам. Расследование продолжается.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно данного дела.

В ведомстве сообщили, что краденые смартфоны от кыргызстанских коллег были получены уже более месяца назад, и с тех пор стражи порядка занимаются их возвращением законным владельцам.

На данный момент возвращено уже более 100 устройств. Хозяева остальных гаджетов, как уточнили в департаменте, из-за периода отпусков пока не отозвались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980648-kyrgyzstanskaya-politsiya-vernula-278-smartfonov-ukradennyh-chlenami-opg-v-almaty-video/