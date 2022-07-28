Полиция устроила погоню за мужчиной с цыплятами в Костанайской области

Похищенные цыплята и мешки с комбикормом. Фото: instagram.com/dpkostanaiskoi_oblasti

В поселке Гурьяновка Костанайской области стражи порядка задержали мужчину, который, предположительно, похитил с птицефабрики несколько десятков цыплят. Об этом сообщается на официальной странице областного департамента полиции в Instagram.

Инцидент произошел 26 июля в поселке Гурьяновка Карабалыкского района.

Полицейские проводили рейдовые мероприятия и около часа ночи заметили автомашину "Нива", которая двигалась в темноте без включенных фар. После того, как водитель увидел полицейских, он стал скрываться.

"На одной из улиц мужчина бросил машину и стал убегать, но вскоре был задержан стражами порядка. В прицепе сотрудники полиции обнаружили ящик с цыплятами и мешки с кормами", – сообщили представители ведомства.

Как выяснили полицейские, 40-летний мужчина работает на птицефабрике, которая находится на территории поселка. Предполагается, что он мог похитить 50 цыплят и 12 мешков комбикормов с одной из ферм.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980606-politsiya-ustroila-pogonyu-za-muzhchinoy-s-tsyplyatami-v-kostanayskoy-oblasti/