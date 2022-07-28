"Угрожая ножом, избивали прохожих и грабили": группу молодых парней задержали Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Серия разбойных нападений прокатилась по южной столице - юноши, вооруженные ножом, грабили прохожих, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев рассказал подробности.

"В порядке ст. 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.192 ч.2 п.1,4 УК РК “Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия”, задержаны подозреваемые – гражданин Д., 2005 года рождения, гражданин Ж., 2005 года рождения, гражданин Н., 2005 года рождения, и гражданин Б., 2003 года рождения", – сообщил он.

По словам начальника районного УП, подозреваемые, угрожая ножом, избивали прохожих и забирали их имущество.

Он отметил, что злоумышленники орудовали в парках и местах массового скопления людей. Совершали свои нападения на беззащитных прохожих в темное время суток.

По словам Утебаева, задержанные признались в совершении преступлений.

"Пострадавших от преступных действий указанных лиц, стражи порядка призывают обратиться УП Медеуского района, позвонив по следующим номерам телефонов: 8(727)254-48-02; 8-702-476-66-60", - обратились к горожанам стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980602-ugrozhaya-nozhom-izbivali-prohozhih-i-grabili-gruppu-molodyh-parney-zaderzhali-almaty/