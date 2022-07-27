Боевые гранаты, автоматы, патроны: оружие нашли в двух районах Алматы (видео)

Фото: polisia.kz

В Алматы в Медеуском и Алатауском районах полицейские обнаружили тайники с огнестрельным оружием, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, в первом случае арсенал оружия был обнаружен в лесополосе вдоль БАКа. В тайнике нашли обрез гладкоствольного двуствольного ружья, газовый пистолет с магазином, пистолет BLOW F92 без магазина, 4 гранаты, 39 патронов разного калибра, а также радиостанции.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч.2 УК РК. Происхождение и истинная принадлежность оружия, а также боеприпасов будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий", - говорится в сообщении полиции.

Второй схрон оружия обнаружили в дачном массиве Медеуского района.

В нем находились 2 пистолета системы Макаров, гладкоствольное ружье, 512 патронов разного калибра, в том числе и для автомата Калашникова, 22 гранаты, в том числе боевые, а также радиостанция. Кроме того, в тайнике обнаружены наркотические вещества растительного и порошкообразного характера.

"В рамках уголовного дела назначены судебно-баллистическая и судебно-химическая экспертизы", - заключили в ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980507-boevye-granaty-avtomaty-patrony-oruzhie-nashli-v-dvuh-rayonah-almaty-video/