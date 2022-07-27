Мужчину зарезали в курортной зоне Павлодарской области

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51-летний житель Павлодара скончался от ножевого ранения на берегу озера Жасыбай в Баянаульском районе. Подозреваемый задержан, открыто уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Мужчина погиб в курортной зоне Баянаульского района 22 июля.

В ДП региона сообщили, что он распивал алкоголь совместно с 35-летним жителем Павлодара. Примерно в восемь часов вечера между ними возник конфликт. Перепалка закончилась поножовщиной.

"От полученного ранения скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Баянаульского района", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Санкция данной статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980413-muzhchinu-zarezali-v-kurortnoy-zone-pavlodarskoy-oblasti/