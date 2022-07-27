Били по окну, чтобы вышел: задержание водителя объяснили в полиции Нур-Султана

Задержание подозреваемого. Кадр из видеоролика: t.me/kozachkow

В Казнете обсуждают видео, снятое примерно месяц назад, в котором полицейские, пытаясь задержать водителя, бьют по окнам автомобиля, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале казахстанского журналиста Михаила Козачкова Kozachkov offside.

На записи патрульные полицейские подходят к внедорожнику и пытаются заставить водителя выйти. Один из стражей порядка начал бить по окну передней двери, после чего она открылась и мужчина был задержан.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Нур-Султан за комментарием касательно инцидента.

В ведомстве пояснили, что события, происходящие на видео, имели место 30 июня. Сотрудники Центра оперативного управления заметили авто марки Kia Sorento, ехавшее по проспекту Тлендиева.

Указывается, что водитель создавал аварийные ситуации и грубо нарушал правила дорожного движения.

Стражи порядка догнали машину, однако водитель, игнорируя законные требования полицейских, не подчинился. В итоге он был задержан сотрудниками полка патрульной полиции.

В отношении нарушителя завели административное производство по двум статьям - часть 1 статьи 613 и часть 1 статьи 443 КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980387-bili-po-oknu-chtoby-vyshel-zaderzhanie-voditelya-obyasnili-v-politsii-nur-sultana/