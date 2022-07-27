Павлодарка поделилась с полицейскими историей любви и подлого предательства

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Полицейские Павлодарской области в Алматы задержали мужчину, находившегося в розыске за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает ДП региона на своей официальной странице в Instagram.

"Историю нечаянной любви и подлого предательства была вынуждена описать в своем заявлении полицейским жительница Павлодара", - пояснили в ведомстве.

Установлено, что 25-летний мужчина красивыми словами и обещаниями очаровал девушку. Молодой человек узнал, что у его избранницы есть сбережения. Тогда и рассказал, что хочет открыть бизнес.

"Мы будем вместе, это будет выгодный семейный бизнес", - уверял парень.

Горожанка, окрыленная перспективой брака, в течение четырех месяцев давала возлюбленному деньги и дважды брала на свое имя кредиты.

Однако, отметили в ДП Павлодарской области, заполучив деньги, несостоявшийся жених скрылся. Девушка, когда поняла, что столкнулась с мошенничеством, обратилась в правоохранительные органы.

Сумму ущерба в ведомстве не озвучили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980374-pavlodarka-podelilas-s-politseyskimi-istoriey-lyubvi-i-podlogo-predatelstva/