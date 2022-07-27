Присваивают наследственные квартиры: алматинцы пожаловались на "черных" риэлторов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько жителей Алматы заявили, что стали жертвами так называемых "черных" риэлторов. Специалисты считают, что в городе орудует группа преступников, которые присваивают себе наследственные квартиры.

Алматинка Татьяна Фирстова рассказывает, что после смерти ее свекра внезапно объявился неизвестный наследник и через якобы подставного нотариуса оформил квартиру, передает телеканал "Алматы". По словам женщины, недвижимость покойный завещал своей внучке - дочери Татьяны.

"Завещание оно существует, но, во-первых, дед сам не подписывал, оно подписано какими-то посторонними лицами, какими-то представителями. Оно нигде не зарегистрировано. Ни в каких журналах не зарегистрировано", - жалуется алматинка.

По ее словам, документы подделали, а сам наследник не тот, за кого себя выдает. По ее словам, еще в 2000 году покойный составил завещание, которое есть у нее на руках.

Квартиру, из-за которой уже долгие годы идут разбирательства, по словам жительницы Алматы, "наследник" перепродал уже через 5 дней после вступления в законные права, отметили корреспонденты.

В течение 8-9 месяцев эту недвижимость продавали несколько раз. Женщина считает это факт подозрительным.

Она обратилась за помощью в полицию - факт подтвердили и завели уголовное дело по статье "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 385 части 1 УК РК. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности, а также установление обстоятельств данного дела", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По словам корреспондентов, аналогичных случаев не мало. Юрист Айгерим Тохмулдинова заявила, что к ней уже не раз обращались жертвы "черных" риэлторов. Специалист считает, что это дело рук одних и тех же людей.

"Я считаю, что это действительно одно и то же ОПГ, поскольку ко мне обратилась не только Фирстова, но и еще одна женщина. По данному делу фигурируют одни и те же фамилии. Лица, на которых оформлялась квартира, нотариус один и тот же и другие фигуранты дела, чьи фамилии, которые я не могу назвать", - отметила юрист.

Специалисты призывают граждан быть бдительными и тщательно изучать документы, прежде чем что-то подписывать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980326-prisvaivayut-nasledstvennye-kvartiry-almatintsy-pozhalovalis-na-chernyh-rieltorov/