СТО в Акмолинской области обокрали на 2,8 млн тенге

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Со станции техобслуживания в поселке Талапкер в Акмолинской области были похищены автоподъемники, гидравлический пресс и другое имущество. К поиску подозреваемых привлекли служебную собаку, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Заявление о краже в Отдел полиции Целиноградского района поступило 24 июля. По словам астанчанина, который является владельцем автомастерской, неизвестные лица проникли в помещение в период с 19 июля.

В числе похищенного имущества были два автоподъемника, гидравлический пресс, кран-гусак, компрессор и гидравлическая подпорка. Причиненный злоумышленниками ущерб заявитель оценил в 2,8 млн тенге.

Отмечается, что сразу после поступления заявления полицейские начали досудебное производство по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

"При осмотре места происшествия специалисты установили, что в помещение СТО грабители проникли через оконный проем, а похищенное вывозили на автомашине. Для поиска подозреваемых полицейские привлекли служебную собаку по кличке Альфа", – сообщили стражи порядка.

По данным полиции, в течение суток был установлен 45-летний житель столицы, который мог быть причастен к даной краже.

"Известно, что мужчина ранее не судим, а на преступление пошел с целью личного обогащения", – добавили полицейские.

В настоящее время похищенное имущество изъято, а расследование уголовного дела продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980291-sto-v-akmolinskoy-oblasti-obokrali-na-28-mln-tenge/