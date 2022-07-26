Представился сотрудником КНБ: казахстанка лишилась 1,5 млн тенге после поездки на такси

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Ордабасинского района обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что некий знакомый представился сотрудником КНБ и пообещал ей решить ее проблему. Взял деньги, но ничего не выполнил. Подробности озвучили в ДП Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам заявительницы, некий знакомый заверил ее, что работает в КНБ и поможет забрать ценные вещи, находящиеся на таможенном контроле в Алматы. Он взял у женщины 1,5 млн тенге, однако обещание не выполнил и деньги не вернул.

Стражи порядка зарегистрировали факт по статье 190 УК РК "Мошенничество".

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался местный житель.

Полицейские выяснили, что он никакого отношения к Комитету национальной безопасности не имеет и является безработным.

Оказалось, что подозреваемый познакомился с женщиной в такси по пути из одного села в другое и представился сотрудником КНБ. Получив деньги, мужчина пропал из виду. Средства он потратил на собственные нужны.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980178-predstavilsya-sotrudnikom-knb-kazahstanka-lishilas-15-mln-tenge-posle-poezdki-na-taksi/