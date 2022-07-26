Клиента сауны забили до смерти в Туркестанской области

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В Сайрамском районе Туркестанской области перед судом предстали охранники сауны после инцидента с посетителями, в результате которого один из них погиб. По делу вынесен приговор, передает Otyrar.kz.

Кровавый инцидент, закончившийся убийством, произошел в ноябре 2021 года. Четверо молодых людей приехали в банный комплекс и столкнулись с агрессией охранников. От полученных травм один из посетителей скончался, еще трое пострадали.

Как отметил председатель Сайрамского районного суда Курмангали Дуйсебеков, пятеро сотрудников охраны 3 ноября прошлого года около половины третьего ночи во дворе комплекса отдыха, расположенного в селе Аксукент, применили физическую силу против четверых потерпевших, один из которых умер.

Одного из подсудимых приговорили к 9 годам лишения свободы, второго - к 8 годам колонии. Еще троих обвиняли в хулиганстве. Они получили по 2,5 года ограничения свободы, однако попали под амнистию.

Также подсудимые должны будут выплатить потерпевшей стороне 4,5 млн тенге в качестве морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980164-klienta-sauny-zabili-do-smerti-v-turkestanskoy-oblasti/