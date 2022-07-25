Спецоперацию по задержанию предполагаемых интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана (видео)

Кадр из видео: Polisia.kz

Полицейские Кызылорды провели задержание подозреваемых в интернет-мошенничестве сразу в трех городах Казахстана, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как пояснили стражи порядка, с ноября прошлого года в Кызылординской области появились злоумышленники, которые обманным путем завладели денежными средствами казахстанцев.

Они сообщали гражданам ложную информацию о том, что якобы их близкие задержаны с наркотиками, и для их освобождения требуется немедленно перечислить деньги на некий счет.

По данным правоохранителей, на сегодняшний день по аналогичным фактам на территории области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб составил около 24 миллионов тенге.

Как подчеркнули в полиции, результаты расследования показали точное сходство мошеннических схем и то, что все эти преступления совершались определенной преступной группой.

15 июля одновременно в Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях проведено специальное оперативное мероприятие по задержанию подозреваемых.

В результате спецоперации задержана группа из 8 человек, которые. как считает следствие, занимались мошенничеством путем сговора.

По информации полицейских, в ходе обысков были выявлены и изъяты в качестве вещественных доказательств 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления, 15 абонентских номеров, анонимно зарегистрированных на имя незнакомых лиц, списки с ИИН, ФИО 60 граждан и блокнот, фиксирующий денежные обороты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980131-spetsoperatsiyu-po-zaderzhaniyu-predpolagaemyh-internet-moshennikov-proveli-v-treh-gorodah-kazahstana-video/