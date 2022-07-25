Двоих акмолинцев с ножевыми ранениями госпитализировали из развлекательного заведения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Двоих мужчин с ножевыми ранениями доставили в Жаркаинскую районную больницу. Об этом стало известно стражам порядка. Они задержали подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 24 июля в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой районной больницы доставлены двое местных жителей 1991 года рождения.

У них имелись проникающие колото-резаные ножевые ранения брюшной полости. У одного из пациентов врачи также диагностировали геморрагический шок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний житель Нур-Султана, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вымогательство.

Выяснилось, что инцидент произошел в ходе конфликта на территории одного из развлекательных заведений районного центра.

По данному факту начато расследование по п.1 ч.2 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980102-dvoih-akmolintsev-s-nozhevymi-raneniyami-gospitalizirovali-iz-razvlekatelnogo-zavedeniya/