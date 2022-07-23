Породистый баран пропал у жителя Кокшетау

Фото: ДП Акмолинской области

Породистого барана на легковом автомобиле похитили в Кокшетау. Владелец животного обратился в правоохранительные органы, подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 19 июля в УП Кокшетау обратился 46-летний горожанин. Он рассказал, что вечером того же дня у него похитили барана породы "Гиссар", который был на выпасе недалеко от дома.

Сумма ущерба составила 250 тысяч тенге.

Стражи порядка в ходе проведенных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался житель одного из сел Зерендинского района 2003 года рождения.

Выяснилось, что молодой человек, заметив пасущегося без присмотра породистого барана, загрузил его в салон своего "ВАЗ-21099" и увез. Животное было обнаружено в хозпостройке подозреваемого.

Расследование проводится по ч.1 ст.188-1 УК РК "Скотокрадство". В отношении парня избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979896-porodistyy-baran-propal-u-zhitelya-kokshetau/