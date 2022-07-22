Ожерелье с черным бриллиантом, подарки и рестораны довели жителя Костаная до суда

Председательствующий судья. Фото: tobolinfo.kz

В суде №2 Костаная рассматривается уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в хулиганстве. Причем мужчине вменяют сразу два эпизода. Некоторые подробности были озвучены в ходе заседания, передает "ТоболИнфо".

В первом случае жителя Костаная обвинили в том, что он умышленно причинил вред здоровью.

Выяснилось, что 23-летний парень вместе с беременной супругой и друзьями отмечал день рождения брата в ресторане. Там на улице произошла словесная перепалка. Позже, когда молодой человек садился в автомобиль, его ударили сзади.

По словам потерпевшего, в полицию он не обращался, но его доставили в больницу, где он провел полтора дня и ушел. На следующий день подсудимый привез ему 1 млн тенге и попросил прощения.

По второму эпизоду стало известно, что в ночь с 21 на 22 апреля обвиняемый пытался ворваться в квартиру к девушке. Она не открывала дверь, тогда он ее повредил. Соседи сделали молодому человеку замечание, а девушка вызвала полицейских.

Во время суда она пояснила, что подсудимого знает давно. В тот вечер она сама ему позвонила и с друзьями приехала в один из клубов Костаная, где заказ полностью оплатил обвиняемый. При этом ранее он дарил ей цветы, ожерелье с черным бриллиантом, помогал с ремонтом квартиры.

"Он увидел меня в 2019 году на пляже, тут же выяснил все мои данные, и с тех пор не давал покоя", - пояснила девушка в суде.

Она добавила, что ухажер ее преследовал. На суде также были продемонстрированы совместные фото пары.

Процесс продолжается. Показания самого подсудимого будут заслушаны позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979765-ozherele-s-chernym-brilliantom-podarki-i-restorany-doveli-zhitelya-kostanaya-do-suda/