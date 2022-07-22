Антикор: Лжегенерал подстрекал осужденного к даче взятки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

20 июля Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговор в отношении мужчины, который представлялся генералом, но таковым не являлся. Подробности дела озвучила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, представлявшийся военным генералом Амрин был признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 млн тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Также перед судом предстал второй фигурант дела. Ранее осужденного признали виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979711-antikor-lzhegeneral-podstrekal-osuzhdennogo-k-dache-vzyatki/