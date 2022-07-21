Казахстанка из-за любви попала в неприятную историю и потеряла миллионы тенге

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Неприятная история приключилась с жительницей небольшого села в Актюбинской области. Женщина снимала любимому миллионы со своего депозита и даже заложила квартиру, чтобы взять кредит, но в итоге он ее обманул. Мужчину осудили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

Из материалов дела стало известно, что жительница региона встретила мужчину, с которым была знакома с детства. Они вместе учились в начальной школе. Но после того, как он переехал, не виделись много лет.

Спустя годы между ними вспыхнули чувства, стали встречаться.

У женщины на депозите была крупная сумма. Как-то любимый попросил деньги на покупку грузовой машины, сказал, что на ней будет заниматься грузоперевозками, оформит технику на нее.

Женщина не смогла отказать и передала ему почти 5 млн тенге.

Машину возлюбленный так и не купил, а на ее вопрос ответил, что не смог найти подходящую и положил деньги на счет в банке.

Позже он же сообщил, что его знакомый продает дом и предложил купить его, сказал, что там могут жить они вдвоем и ее мама.

Женщина опять поверила, заложила свою квартиру и взяла кредит на 5 млн тенге, которые передала своему ухажеру.

Позже еще несколько раз давала ему деньги, брала очередной кредит, но дом и машину он так и не купил, придумывая различные отговорки.

В итоге любовная история завершилась судебными разбирательствами. 49-летнего мужчину судили за мошенничество в уголовном суде Актобе.

Он уверял, что любимую не обманывал, а деньги брал в долг на ремонт грузовой машины, на которой занимался бизнесом. И еще она сама предложила заложить свою квартиру в банке, чтобы получить кредит.

Он взял у возлюбленной один раз 5 миллионов тенге, другой - 6 миллионов. Также подсудимый утверждал, что сам стал жертвой злоумышленника. С его слов, неизвестный предложил ему вложить деньги в "Гарант 24 Ломбард", он передал ему 5 млн тенге, но тот исчез.

Несмотря на все оправдания, суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. Также он обязан возместить ущерб почти в 13 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979603-kazahstanka-iz-za-lyubvi-popala-v-nepriyatnuyu-istoriyu-i-poteryala-milliony-tenge/