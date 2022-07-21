Барсетку с деньгами жильцов похитили у отдыхавшего на лавочке работника ОСИ в Кокшетау
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Барсетку с платежами жильцов дома похитили у работника ОСИ (объединение собственников имущества) в Кокшетау. Инцидент произошел 14 июля. Мужчина обратился в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
68-летний житель Кокшетау рассказал, что 14 июля около 18.15 часов во дворе дома по улице Дзержинского неизвестный открыто похитил его барсетку с деньгами на сумму 38 тыс. тенге и скрылся.
Все произошло, когда мужчина присел на лавочку отдохнуть. Заявитель добавил, что является работником ОСИ, а деньги, ставшие добычей злоумышленника, это платежи жильцов дома.
Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем нарядам полиции. В итоге участковые инспекторы задержали мужчину, схожего по описанию.
При нем были только деньги. Выяснилось, что он выбросил барсетку. Позже ее нашли в кустах.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст.191 ч.1 УК РК "Грабеж".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979484-barsetku-s-dengami-zhiltsov-pohitili-u-otdyhavshego-na-lavochke-rabotnika-osi-v-kokshetau/