Схрон с оружием на кладбище нашли в Жамбылской области (видео)

Предметы, найденные в тайнике с оружием в Жамбылской области. Ка: polisia.kz

Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на территории кладбища в Жамбылской области, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Тайник с оружием на территории кладбища нашли сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1.

Сообщается, что были изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal 9 калибра, одна светошумовая граната, 11 патронов 5,45 калибра, 38 патронов 9 калибра, два патрона 12 калибра и восемь холостых патронов 5,45 калибра.

По вышеперечисленным находкам была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

"Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности", – добавили полицейские.

Отмечается, что всем обратившимся гарантируется анонимность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979418-shron-s-oruzhiem-na-kladbische-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-video/