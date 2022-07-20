Акмолинку заподозрили в краже крупной суммы денег в тенге и евро у будущей свекрови

Фото: ДП Акмолинской области

70-летняя жительница Атбасара обратилась к стражам порядка и сообщила, что 18 июля из ее дома была похищена крупная сумма денег в тенге и евро. Подозреваемой оказалась будущая невестка заявительницы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Пенсионерка рассказала, что из ее дома путем свободного доступа похитили 400 тыс. тенге и 1185 евро (более 580 тыс. тенге).

На место прибыла следственно-оперативна группа. Сотрудники сняли отпечатки пальцев, участковый инспектор опросил возможных свидетелей.

Фото: ДП Акмолинской области

В итоге стражи порядка установили подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя девушка - будущая невестка потерпевшей. Она не стала отпираться и созналась в содеянном.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК РК (Кража). Вещественные доказательства изъяты и возвращены заявительнице", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979399-akmolinku-zapodozrili-v-krazhe-krupnoy-summy-deneg-v-tenge-i-evro-u-buduschey-svekrovi/