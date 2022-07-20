Мужчину застрелили близ Нур-Султана

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Жителя Нур-Султана задержали по подозрению в убийстве. Жестокое преступление было совершено в ночь на 18 июля в селе Каратомар Целиноградского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, около 08.40 часов в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из столичных больниц от огнестрельного ранения скончался 36-летний житель села Каратомар.

Стражи порядка начали досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство).

В дежурные сутки оперативники установили подозреваемого. Им оказался 51-летний знакомый погибшего, проживающий в Нур-Султане.

В ходе следствия установлено, что 18 июля мужчины встретились на одном из мероприятий. Застолье продолжилось в селе Каратомар. Там они засиделись до поздней ночи. Между ними произошел словесный конфликт.

В итоге подозреваемый взял ружье, хранившееся в арендованном доме, и выстрелил в своего знакомого. Спасти пострадавшего медикам не удалось, от полученных ранений он скончался в реанимационном отделении.

Расследование уголовного дела продолжается. Ружье марки МР-153 изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979380-muzhchinu-zastrelili-bliz-nur-sultana/