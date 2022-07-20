Фото: polisia.kz

Житель Шымкента притворялся инвалидом и просил милостыню на рынке в Жетысайском районе Туркестанской области. Мужчину задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Сотрудники Жетысайского районного отдела полиции провели мероприятия по выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством вблизи центральных улиц и рынков.

Так, в отношении трех человек были составлены административные протоколы по статье 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).

Двое из них оказались местными жителями, а один - житель Шымкента, который просил милостыню, сидя в инвалидной коляске. Все они занимались попрошайничеством на центральном рынке. Ранее правоохранители уже делали им предупреждения.

Также в ходе проверки установлено, что для жителя Шымкента инвалидное кресло оказалось лишь атрибутом. Мужчина может ходить самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979374-zhitel-shymkenta-pritvoryalsya-invalidom-i-prosil-milostynyu/