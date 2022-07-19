Золотых сережек лишилась школьница после разговора с цыганкой в Экибастузе

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В Экибастузе 15-летняя девочка в одном из торговых домов встретила цыганку, которая представилась экстрасенсом. После разговора с ней школьница лишилась золотых сережек, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Экибастуза и сообщила, что у ее 15-летней дочери неизвестная похитила золотые серьги.

Стражи порядка выяснили, что в одном из торговых домов города школьница встретила цыганку, которая представилась экстрасенсом.

Незнакомка попросила девочку выйти на улицу, где заявила, что на ее мать якобы наложена порча. Для избавления от нее были нужны золотые украшения.

Юная горожанка сняла свои серьги и отдала цыганке, которая инсценировала проведение магического ритуала и отправила подростка домой. Ущерб составил 80 тыс. тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество).

Личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 34-летняя жительница Алматинской области, ранее привлекавшаяся к ответственности за аналогичные преступления.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979179-zolotyh-serezhek-lishilas-shkolnitsa-posle-razgovora-s-tsygankoy-v-ekibastuze/