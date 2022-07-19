Кладовщика задержали за распродажу имущества завода в Туркестане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Кладовщик одного из строительных заводов в Туркестане был задержан полицейскими по подозрению в совершении преступления. Его подозревают в том, что он распродал имущество этого завода на 4 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Полиция обратила внимание на этот случай после того, как в дежурную часть поступило известие о том, что неизвестные похитили имущество одного из строительных заводов.

Заявленная сумма ущерба составила около 4 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался кладовщик данного завода, которого задержали по месту жительства.

Сам же факт был зарегистрирован по уголовной статье "Присвоение или хищение вверенного чужого имущества". Проводится досудебное расследование.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовал технику и товары, принадлежащие заводу. А полученные от продажи деньги, как сообщили в полиции, мужчина тратил на собственные нужды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979131-kladovschika-zaderzhali-za-rasprodazhu-imuschestva-zavoda-v-turkestane/