Разбил окно КамАЗа и похитил имущество: узбекистанца заподозрили в краже в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице неизвестный разбил окно "КамАЗа" и похитил имущество из салона. Полицейские заподозрили в краже гражданина Узбекистана. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Нур-Султана.

Сотрудниками криминальной полиции совместно с ЦОУ ДП Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего гражданина Республики Узбекистан по подозрению в краже.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемый в полночь, находясь по улице Нажмиденова, путем разбития стекла из автомашины "КамАЗ" тайно похитил рацию, набор ключей и скрылся. Материальный ущерб составил 200 000 тенге", – отметили представители департамента полиции.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Как сообщили полицейские, задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства были изъяты. Проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными при выходе из автомашины, в обязательном порядке проверять, надежно ли закрыты все двери и окна. Для предотвращения угона и обеспечения безопасности вашего автомобиля рекомендуется парковать автомобили на охраняемых стоянках и в зоне видимости камер видеонаблюдения", – добавили в пресс-службе ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979110-razbil-okno-kamaza-i-pohitil-imuschestvo-uzbekistantsa-zapodozrili-v-krazhe-v-nur-sultane/