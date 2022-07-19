Казахстан занял 47 место в мировом рейтинге по уровню преступности

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Из 142 стран, представленных в мировом рейтинге по уровню преступности, Казахстан находится на 47 месте. Показатель преступности в нашей стране считается умеренным.

Количество зарегистрированных уголовных правонарушений в Казахстане по итогам первого полугодия выросло на 1,1%, сообщает Finprom.kz.

Отмечается, что в рейтинге стран по уровню преступности, который был опубликован на сайте Numbeo.com, по итогам первого полугодия 2022 года Казахстан занял 47 место из 142. Индекс преступности страны составил 53,04.

Как объяснили аналитики, индекс стран в рейтинге основан на оценке опросов, проведенных среди населения.

Уровень преступности ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 – низким, от 40 до 60 – умеренным, уровень преступности от 60 до 80 – высоким, выше 80 – очень высоким.

Странами с самым высоким уровнем преступности в мире названы Венесуэла, Папуа – Новая Гвинея и Афганистан, самый низкий уровень криминала отмечен в Катаре.

Тем временем, согласно официальной казахстанской статистике, по итогам первого полугодия 2022 года уровень правонарушений в республике в расчете на 10 тысяч человек составил 91,5 единиц, против 91,8 годом ранее.

В региональном разрезе самый высокий уровень преступности оказался в Алматы: 191,5 правонарушений в расчете на 10 тысяч человек, против 140,5 годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались Нур-Султан и Западно-Казахстанская область.

Лучший официальный показатель отмечен в Туркестанской области: 32,2 правонарушения в расчете на 10 тысяч жителей региона.

Всего с начала года в Казахстане зарегистрировали 87,1 тыс. правонарушений – это на 1,1% больше, чем в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979097-kazahstan-zanyal-47-mesto-v-mirovom-reytinge-po-urovnyu-prestupnosti/