КНБ пресек незаконный вывоз наличных в сумме более 8 млн долларов из Казахстана (фото)

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Сотрудники Комитета национальной безопасности с начала года пресекли незаконный вывоз валюты в сумме более 8 миллионов долларов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении пресс-службы КНБ отмечается, что данная работа проводится в рамках реализации указа президента Республики Казахстан от 14 марта № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".

Так, с начала года Управлением пограничного контроля "Алматы" при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечен вывоз валюты из Республики Казахстан на сумму более 8 000 000 долларов США (почти 3,9 млрд тенге).

"В этой связи Пограничная служба информирует граждан о том, что согласно подпункту 1) пункта 1 указа президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США (4,86 млн тенге – прим.ред.)", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979027-knb-presek-nezakonnyy-vyvoz-nalichnyh-v-summe-bolee-8-mln-dollarov-iz-kazahstana-foto/