Неизвестные по ошибке заехали в частный двор и избили его владельца в Акмолинской области

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В Акмолинской области молодые люди по ошибке заехали в чужой частный двор и нанесли телесные повреждения его владельцу. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 17 июля около трех часов ночи в полицию поступило телефонное сообщение от 52-летнего жителя села Шубары Целиноградского района. Мужчина рассказал, что трое неизвестных нанесли ему телесные повреждения.

На место выехали стражи порядка. Здесь они установили, что молодые люди ночью заехали на Lada Priora на неогороженную территорию частного дома и избили ее владельца.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.2 ст.293 УК РК "Хулиганство".

Правоохранители установили подозреваемых. Ими оказались трое жителей Нур-Султана 18-22 лет, уроженцы Туркестанской области.

Они пояснили, что на частную территорию заехали по ошибке, так как перепутали дом. В ходе разговора с владельцем между ними возник конфликт, в результате чего последнему нанесены телесные повреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979013-neizvestnye-po-oshibke-zaehali-v-chastnyy-dvor-i-izbili-ego-vladeltsa-v-akmolinskoy-oblasti/