Шипы от любопытных вокруг посевов марихуаны разбросали в Кызылординской области (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Разбросанные вокруг посевов марихуаны шипы от любопытных глаз обнаружили в Кызылординской области. Стражи порядка задержали подозреваемого в выращивании конопли, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 37-летний безработный житель Кызылорды выращивал коноплю среди зарослей шенгеля и саксаула в 45 км к юго-западу от села Жуантобе Шиелийского района.

При этом растение уже достигло 60-70 см в длину.

"Для прокалывания колес подъезжавших автомашин злоумышленник на дороге недалеко от села рассыпал самодельные металлические шипы", - отметили полицейские.

Также стражи порядка нашли на месте высушенную марихуану, личные вещи подозреваемого, продукты, насос, палатку, водяной мотор, 20-метровый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.

​Изъятое наркосодержащее растение ​в количестве​ 4116 кустов составило 34 кг,​ а обнаруженная уже высушенная марихуана - 696 гр.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Шиелийского РОП.

По данному факту проводится досудебное расследование ​по ч.3 ст.296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в крупном размере) и ч.2 ст.300 (Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере) УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978995-shipy-ot-lyubopytnyh-vokrug-posevov-marihuany-razbrosali-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/