Обещал помощь: 19-летнего жителя Семея подозревают в мошенничестве

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка города Семей задержали 19-летнего парня, которого подозревают в совершении преступления, связанного с мошенничеством, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Как рассказали в департаменте, к ним обратился 47-летний местный житель, который заявил, что в начале июня стал жертвой мошенничества.

По словам заявителя, некий знакомый парень под предлогом оказания финансовой помощи оформил на его имя денежный кредит на сумму 680 000 тенге.

Сотрудники криминальной полиции взялись за расследование. Спустя время был установлен и задержан в качестве подозреваемого 19-летний семейчанин. При допросе он дал признательные показания.

В отношении парня была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК ("Мошенничество").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978994-obeschal-pomosch-19-letnego-zhitelya-semeya-podozrevayut-v-moshennichestve/