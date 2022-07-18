Lexus RX угнали с территории крестьянского хозяйства в Павлодарской области

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В Павлодарской области с территории крестьянского хозяйства угнали Lexus RX330. С заявлением в полицию обратился 48-летний павлодарец, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

14 июля в правоохранительные органы с заявлением об угоне своего Lexus RX330 обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что дорогой кроссовер похитили с территории одного из крестьянских хозяйств в селе Новочерноярка Павлодарского района.

Правоохранители приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате по "горячим следам" автомашина была найдена по улице Набережная в Павлодаре.

Подозреваемым оказался 30-летний житель Майского района. Он свою вину отрицать не стал и признался, что угнал автомобиль, чтобы добраться до города.

Lexus RX330 возвращен владельцу в технически исправном состоянии.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ст.200 ч.1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978932-lexus-rx-ugnali-s-territorii-krestyanskogo-hozyaystva-v-pavlodarskoy-oblasti/