Не мог добраться до дома: нетрезвого таразца подозревают в угоне авто (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из видеоролика: instagram.com/taraz_police

Таразские полицейские поймали нетрезвого мужчину, которого подозревают в угоне авто. Об этом сообщается на официальной странице городского управления полиции в Instagram.

Как рассказали в полиции, в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что около 04:20 утра перед одним из ресторанов города неизвестный угнал авто марки Volkswagen Passat.

Сотрудники батальона патрульной полиции в итоге задержали на выезде из города 49-летнего местного жителя. Подчеркивается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свои действия правоохранителям он объяснил тем, что не мог остановить такси в 4 часа утра, и ему нужно было как-то добраться до дома.

При этом в полиции указали, что после угона мужчина, по текущей версии, решил заработать и подвезти попутчика.

Заметив стражей порядка, он попытался скрыться, но потерял управление машиной и совершил ДТП, после чего его поймали.

Выяснилось, что в 2019 году подозреваемого лишили водительских прав за управление авто в пьяном виде.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 346 УК РК ("Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978877-ne-mog-dobratsya-do-doma-netrezvogo-taraztsa-podozrevayut-v-ugone-avto-video/