Группу предполагаемых вымогателей задержали в Алматинской области (фото)

Фото с места задержания: пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейские Алматинской области, вместе с региональным департаментом КНБ, задержали группу людей, которых подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

"Сотрудники Управления криминальной полиции совместно с ДКНБ Алматинской области провели спецоперацию по установлению личности членов организованной преступной группировки, занимающейся вымогательством крупной суммы денежных средств", – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Стражи порядка предполагают, что указанная группа лиц вымогала денежные средства у частного предпринимателя. В настоящее время все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Сейчас в отношении подозреваемых начато уголовное производство по части 2 статье 194 УК РК "Вымогательство".

"Проводятся все необходимые следственные действия для принятия объективного решения по указанному факту. Данное дело взято на особый контроль руководством ДП Алматинской области.

Задержанные лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", – добавили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Фото с места задержания: пресс-служба ДП Алматинской области

Фото с места задержания: пресс-служба ДП Алматинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978799-gruppu-predpolagaemyh-vymogateley-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti-foto/