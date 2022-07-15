Гараж со всем, что было внутри, украли у пенсионерки в Нур-Султане (видео)

Гараж украли у пенсионерки в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В столице у пенсионерки украли гараж. Женщина несколько месяцев не приходила в него до того, как обнаружила пропажу. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции города Нур-Султана.

В ведомстве заявили, что с заявлением о пропаже гаража к ним обратилась 65-летняя местная жительница.

Пенсионерка более двух месяцев не наведывалась в свой гараж, а после обнаружила, что он пропал вместе со всем имуществом. Отмечается, что о произошедшем она сразу сообщила в полицию.

Сотрудники УП района Алматы ДП Нур-Султана задержали 26-летнего жителя столицы, которого подозревают в причастности к краже.

"Установлено, что молодой человек приметил гараж и на протяжении двух месяцев наблюдал за ним. Недолго думая, он разместил объявление о продаже гаража на сайте объявлений", – сообщили представители столичной полиции.

Сотрудники департамента полиции также опубликовали видео, на котором можно заметить перевозимый по улице города гараж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978770-garazh-so-vsem-chto-bylo-vnutri-ukrali-u-pensionerki-v-nur-sultane-video/