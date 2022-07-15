В ВКО один мужчина ударил другого кухонным ножом

Место преступления. Фото: polisia.kz

Ссора двоих мужчин в Аягозском районе ВКО завершилась тем, что один ранил другого кухонным ножом, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В конце июня в райотделение полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним обратился 32-летний житель города с диагнозом "проникающее колото-резанное ранение передней брюшной стенки".

В ходе проверки выяснилось, что утром того же дня на пустыре 33-летний знакомый потерпевшего в ходе внезапно возникшей между ними ссоры нанес кухонным ножом телесные повреждения. Так звучит версия полиции.

Место преступления. Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Во время допроса мужчина не стал отрицать свою вину.

Задержанный был взят под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978691-v-vko-odin-muzhchina-udaril-drugogo-kuhonnym-nozhom/