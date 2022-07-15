Главу отдела управления госдоходов осудили за взятки в Таразе

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13 июля вынесен приговор руководителю отдела управления государственных доходов по Таразу Ержану Шымыркулову. Он был признан виновным в неоднократном получении взяток, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Глава отдела УГД по Таразу Ержан Шымыркулов за неоднократное получение взяток был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Еще двое фигурантов дела, Баглан Абдухаликов и Акмарал Баймуханова, признаны виновными в даче взятки в группе лиц. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Марат Байжанов также признан виновным в даче взятки и приговорен к 2 годам лишения свободы. Однако в связи с амнистией его освободили от основного наказания.

Наложен и пожизненный запрет на занятие должностей на государственной службе.

"В ноябре и декабре прошлого года Шымыркулов неоднократно получал взятки в сумме 90 000 тенге и 1 250 000 тенге от Байжанова и Абдухаликова с Баймухановой за оказание содействия в неисполнении обязательств по уплате налогов", - пояснили в Антикоррупционной службе.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978675-glavu-otdela-upravleniya-gosdohodov-osudili-za-vzyatki-v-taraze/