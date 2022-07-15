Жителя Шымкента заподозрили в более чем 70 кражах

Иллюстративное фото: pixabay.com

Золотые изделия на сумму более 1 млн тенге украли у жительницы Туркестанской области, к преступлению может быть причастен мужчина, которого подозревают еще в 70 кражах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестный проник в дом и похитил золотые изделия, сумма ущерба превысила миллион тенге.

Факт был зафиксирован в ЕРДР по статье 188 УК РК "Кража", стражи порядка приступили к поиску преступника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Шымкента, проходящий по уголовному делу по подозрению в 70 квартирных кражах.

В настоящее время он находится под стражей в Казыгуртском РОП за совершение серии краж в крупном размере. Подозреваемый также признался в совершении кражи золотых изделий потерпевшей.

Полиция продолжает проверку на причастность задержанного к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978667-zhitelya-shymkenta-zapodozrili-v-bolee-chem-70-krazhah/