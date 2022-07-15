Двоих парней жестоко избили после небольшого ДТП в Алматы (видео)

Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Казнет потрясли кадры жестокого избиения двух парней после небольшого ДТП в Алматы. Юноши в итоге попали в больницу, а полиция начала расследования по данному факту.

Накануне соцсети облетели кадры, на которых запечатлена кровавая драка на дороге. На ролике видно, как автомобиль подрезает Daewoo. Сначала между воителями и пассажирами начинается перепалка, которая после перерастает в настоящую бойню.

Как выяснили корреспонденты телеканала "Астана", причиной драки стало небольшое ДТП по улице Бокейханова.

В итоге двое юношей попали в больницу с тяжелыми травмами. Если бы рядом не оказалось свидетелей, парней бы убили, уверена мать одного из пострадавших.

"Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт и все", - возмущена мама пострадавшего алматинца Елена Картавых.

В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье "Хулиганство". По ней виновным может грозить два года тюрьмы.

"Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", - говорится в сообщении департамента полиции.

Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны - они считают, что статью необходимо переквалифицировать на более тяжелую.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978600-dvoih-parney-zhestoko-izbili-posle-nebolshogo-dtp-v-almaty-video/