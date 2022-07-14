Пол-лица пропало у убитой во время следственных действий в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

36-летнему жителю Уральска сегодня огласили приговор. Его обвиняли в убийстве знакомой и признали виновным. Также суд вынес частное постановление в отношении сотрудников департамента полиции региона, которые вели следственные действия после обнаружения тела жертвы, передает "Мой город".

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. Из материалов следует, что 9 марта текущего года мужчина у себя дома, расположенном в поселке Деркул, поссорился с 33-летней знакомой.

После чего взял деревянный черенок и ударил им женщину свыше 30 раз, а затем нанес более пяти ударов ножом. От полученных травм жертва скончалась на месте. У нее остался 7-летний сын.

Факт он скрывал несколько дней, но потом сам пришел в полицию. В суде мужчина полностью признал вину и попросил назначить ему максимально строгое наказание.

Его приговорили за убийство к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд обязал взыскать с осужденного 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, а в местах лишения свободы пройти лечение от алкоголизма.

После оглашения мужчина поблагодарил судью за приговор.

Кроме того, судья Бакыт Ермаханов отметил, что вынес частное постановление в отношении сотрудников ДП ЗКО, которые вели следственные действия после обнаружения тела.

Согласно показаниям эксперта, при первоначальном осмотре лицо убитой было целым, но во время работы сотрудников дверь была открыта. Возможно, голодная собака откусила пол-лица женщины, так как остались следы от зубов.

Между тем в ДП ЗКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978480-pol-litsa-propalo-u-ubitoy-vo-vremya-sledstvennyh-deystviy-v-uralske/